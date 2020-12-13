Дзюба поблагодарил Нобоа за гол в ворота "Спартака"

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба поблагодарил эквадорского полузащитника "Сочи" Кристиана Нобоа, который забил победный гол в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским "Спартаком" (1:0).

"Прежде всего – огромный привет Крису Нобоа, умничка. Спасибо, дорогой. Видели, радовались за тебя. Мастерюга. Пингвинчик", - сказал Дзюба в интервью пресс-службе клуба.

В нынешнем сезоне 35-летний Нобоа провел за "Сочи" 14 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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