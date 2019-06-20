Дзюба поблагодарил Путина за популяризацию футбола в России
Капитан сборной России Артём Дзюба выразил благодарность президенту своей страны Владимиру Путину.
"Мы увидели, какое грандиозное было событие (ЧМ-2018 - примечание Soccernews). Только хотим выразить благодарность Владимиру Владимировичу и всем, кто сделали огромную популяризацию футбола. Сейчас много мальчишек занимаются футболом - это потрясающе. Вопросов нет", - сказал Дзюба.
Стоит отметить, что футболист присутствует на "Прямой линии" президента РФ вместе с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым.
Сборная России дошла до 1/4 финала домашнего мундиаля, где уступила Хорватии в серии пенальти.
Не пропустите: Слуцкий: "Дзюба - тот человек, который органически не может сидеть на лавке". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Кейлор Навас близок к переходу в новый клуб
-
2
Форвард сборной Аргентины выбыл на неопределённый срок из-за травмы ягодицы
-
1
Сарри впервые прокомментировал назначение на пост тренера "Ювентуса"
-
1
СМИ узнали, сколько "Спартак" заплатил Глушакову и Комбарову за расторжение контракта
-
1
"Реал" готов включить Бэйла или Хамеса в сделку по Неймару
-
1
Дзюба поблагодарил Путина за популяризацию футбола в России
-
Докампо - новый тренер "Рубина"
-
3
Тренер сборной Аргентины: "Нам повезло, что мы вообще имеем шансы выйти из группы"
-
1
Федун: "Кононов не бог"
-
Семак не исключил продажу Барриоса
-
2
Дортмундская "Боруссия" переманила таланта из "Барселоны"
-
3
Месси: "Будет сумасшествием, если сборная Аргентины не выйдет из группы"
-
Официально: Срна вернулся в "Шахтёр"
-
Федун: "Аленичева в "Спартак" звали профессионалы. Я им потом говорю: вы кого притащили?"
-
Футбол XXI века: "Аякс" (2007-2011)
-
Рамос поддержал Луиса Энрике
-
"Милан" проведёт переговоры с "Реалом" о возможных трансферах
-
СМИ: Зинченко продлил контракт с "Манчестер Сити"
-
"Интер" объявил о выкупе двух игроков
-
Федун рассказал, почему уволил Карреру
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20