Дзюба поблагодарил Путина за популяризацию футбола в России

Капитан сборной России Артём Дзюба выразил благодарность президенту своей страны Владимиру Путину.

"Мы увидели, какое грандиозное было событие (ЧМ-2018 - примечание Soccernews). Только хотим выразить благодарность Владимиру Владимировичу и всем, кто сделали огромную популяризацию футбола. Сейчас много мальчишек занимаются футболом - это потрясающе. Вопросов нет", - сказал Дзюба.

Стоит отметить, что футболист присутствует на "Прямой линии" президента РФ вместе с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым.

Сборная России дошла до 1/4 финала домашнего мундиаля, где уступила Хорватии в серии пенальти.

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