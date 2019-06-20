Дзюба поблагодарил Путина за популяризацию футбола в России

1 Теги россияартём дзюба

Дзюба поблагодарил Путина за популяризацию футбола в России

Капитан сборной России Артём Дзюба выразил благодарность президенту своей страны Владимиру Путину.

"Мы увидели, какое грандиозное было событие (ЧМ-2018 - примечание Soccernews). Только хотим выразить благодарность Владимиру Владимировичу и всем, кто сделали огромную популяризацию футбола. Сейчас много мальчишек занимаются футболом - это потрясающе. Вопросов нет", - сказал Дзюба.

Стоит отметить, что футболист присутствует на "Прямой линии" президента РФ вместе с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым.

Сборная России дошла до 1/4 финала домашнего мундиаля, где уступила Хорватии в серии пенальти.

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Крош
Крош

Гном:"Вопросов нет,Я вам хочу пожелать крепкого здоровья, Владимир Владимирович…» — продолжил пешеход с другой планеты. «Вопрос в чем?» — повторил журналист. Величайший завершил речь благословением президента: «Вопрос в том, чтобы вы стали… Чтобы в центре внимания было ваше личное внимание к футболу, Владимир Владимирович. Мне очень приятно это. Я хочу пожелать вам крепкого здоровья, чтобы господь вас охранял, святой Георгий сопутствовал во всех ваших начинаниях, а Николай Чудотворец дарил вам крепкое здоровье и удачу"

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