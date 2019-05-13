Дзюба поблагодарил "Спартак"

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Дзюба поблагодарил "Спартак"
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба рассказал, что он благодарен школе московского "Спартака" за уроки игры в пас и понимания футбола. 

"Я благодарен спартаковской школе за культуру паса и понимание футбола. Это мне сильно помогает. В "Зените" я сейчас стал свободным художником, а Азмун играет на острие. Я же действую и слева, и справа, и в центре. Мы с Дриусси постоянно меняемся. Одно время я подстроился играть столбом и получал от этого удовольствие. А сейчас перестроился и тоже получаю удовольствие от своей новой роли, хоть поначалу и было тяжело", - приводят слова Дзюбы российские СМИ.

30-летний Дзюба является воспитанником "Спартака". Всего за "красно-белых" он провел 158 матчей, в которых забил 36 мячей и отдал 23 голевые передачи.

В нынешнем сезоне на счету форварда 13 голов и 16 результативных передач в 36 матчах за "Зенит".

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