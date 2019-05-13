Дзюба поблагодарил "Спартак"
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба рассказал, что он благодарен школе московского "Спартака" за уроки игры в пас и понимания футбола.
"Я благодарен спартаковской школе за культуру паса и понимание футбола. Это мне сильно помогает. В "Зените" я сейчас стал свободным художником, а Азмун играет на острие. Я же действую и слева, и справа, и в центре. Мы с Дриусси постоянно меняемся. Одно время я подстроился играть столбом и получал от этого удовольствие. А сейчас перестроился и тоже получаю удовольствие от своей новой роли, хоть поначалу и было тяжело", - приводят слова Дзюбы российские СМИ.
30-летний Дзюба является воспитанником "Спартака". Всего за "красно-белых" он провел 158 матчей, в которых забил 36 мячей и отдал 23 голевые передачи.
В нынешнем сезоне на счету форварда 13 голов и 16 результативных передач в 36 матчах за "Зенит".
Не пропустите: Дзюба: "Вряд ли попаду в команду из топ-5 АПЛ". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
ТОП-8 футболистов из вылетевших из АПЛ команд, которые достойны остаться в элите английского футбола
-
Туре: "Мне нравится Донецк, жаль, что он исчез с карты Украины"
-
"Палермо" вылетел в Серию С из-за финансовых нарушений руководства
-
Дзюба стал лучшим игроком матча 28-го тура "Зенит" - ЦСКА
-
Федун: "Назначение Цорна? Не было ничего. Кто это придумал?"
Лента новостей
-
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна и получила серьезные травмы
-
ТОП-8 футболистов из вылетевших из АПЛ команд, которые достойны остаться в элите английского футбола
-
Дзюба поблагодарил "Спартак"
-
Туре: "Мне нравится Донецк, жаль, что он исчез с карты Украины"
-
Джеррард рассказал о своем отношении к водке
-
1
Дзюба: "Вряд ли попаду в команду из топ-5 АПЛ"
-
Обамеянг - первый футболист в истории, становившийся лучшим бомбардиром чемпионатов Англии и Германии
-
"Ювентус" выбирает между двумя тренерами
-
1
Экс-вратарь сборной Аргентины: "Зидан ничего не понимает в футболе"
-
Экс-игрок "Реала" стянул шорты с соперника в матче чемпионата Португалии
-
Комбаров и Ещенко продолжат выступать за "Спартак"
-
1
Хавьер Тебас поделился мнением о возможном создании Суперлиги
-
Комиссия РПЛ проверит новое поле "Динамо" 16 мая
-
Адвокат Мамаева опроверг информацию про этапирование его клиента в Ярославль
-
"Палермо" вылетел в Серию С из-за финансовых нарушений руководства
-
Адвокат Мамаева: "Мы пришли к решению, что будем подавать апелляцию на решение суда"
-
"Интер" - "Кьево" (видеотрансляция матча 36-го тура Серии А)
-
Дзюба стал лучшим игроком матча 28-го тура "Зенит" - ЦСКА
-
Обамеянг: "Разделил бы "Золотую бутсу" с моими братьями Салахом и Мане"
-
Федун: "Назначение Цорна? Не было ничего. Кто это придумал?"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|27
|58
|2
|Локомотив Москва
|28
|52
|3
|Краснодар
|28
|50
|4
|Спартак Москва
|28
|46
|5
|ЦСКА Москва
|27
|45
|6
|Арсенал Тула
|28
|45
|7
|Ахмат
|28
|39
|8
|Ростов
|28
|38
|9
|Оренбург
|28
|37
|10
|Рубин
|28
|35
|11
|Урал
|28
|34
|12
|Динамо Москва
|28
|31
|13
|Крылья Советов
|28
|28
|14
|Уфа
|28
|26
|15
|Анжи
|28
|20
|16
|Енисей Красноярск
|28
|19