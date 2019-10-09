Дзюба поддержал Лунева

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Дзюба поддержал Лунева

Нападающий "Зенита" и сборной России Артём Дзюба сделал заявление в поддержку одноклубника и партнёра по национальной команде Андрея Лунева.

"Я бы хотел заступиться за своего товарища. В СМИ началось не то что бы травля, но разговоры такие - достоин, готов ли психологически... Это очень некрасиво. Да он пропустил меньше всех в РПЛ, выиграл в Лиге Чемпионов! Не понимаю, откуда всё это взялось. 

Призываю уважительнее относиться к нему. Ошибаются все, не ошибается только тот, кто ничего не делает. Меня это немножко напрягает, потому что Лунев мой товарищ и друг. Прекратите, пожалуйста. Команда не проигрывает, а вы - Лунев, Лунев... Я извиняюсь за эмоции", - сказал Дзюба

В текущем сезоне 27-летний Лунев провёл за "Зенит" 14 матчей во всех турнирах и пропустил 10 голов.

Не пропустите: Дзюба провел встречу с мальчиком, у которого прическа в стиле Златана. | http://soccernews.ru
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