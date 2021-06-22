Дзюба поддержал Зобнина после провального матча с Данией

Фото инстаграм Артема Дзюбы

Капитан сборной России Артём Дзюба высказался о чудовищной ошибке полузащитника Романа Зобнина в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020.

Хавбек "Спартака", отдавая пас на Матвея Сафонова, "обрезался" и вывел соперника один на один с вратарем. Так россияне пропустили второй гол.

"Этот гол нас надломил немножко, но мы, наоборот, хотели помочь Зобе. Понятно, что ему было очень неприятно. Он извинился в раздевалке. Зоба боец сам по себе, мы все так можем ошибиться", - считает Дзюба.

В итоге сборная России была разгромлена датчанами со счётом 1:4. Из-за этого результата команда опустилась на 4-е место в группе и вылетела с Евро.

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