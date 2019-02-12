Дзюба поделился мнением о фаворите противостояния "Фенербахче" - "Зенит"

Ведущий форвард "Зенита" Артём Дзюба поделился ожиданиями от противостояния между питерской командой и "Фенербахче" в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

"Нас ждёт интересный матч, в котором я не вижу фаворита. Конечно, для нас неплохо, что первую игру мы проводим в гостях, так как всё решится уже во второй встрече у нас дома. При своих болельщиках, на нашем прекрасном стадионе, играть всегда проще" - сказал Дзюба.

Напомним, что матч "Фенербахче" - "Зенит" состоится сегодня в 20:55 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. Ответный поединок запланирован на 21 февраля.

30-летний Дзюба в текущем сезоне сыграл за "сине-бело-голубых" 23 матча, забил 10 голов и сделал 3 ассиста.

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