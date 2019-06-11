Дзюба поделился мнением о Санкт-Петербурге
Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба рассказал, что думает о "Санкт-Петербурге. Об этом пишет официальный сайт УЕФА.
"Раньше вообще не любил Питер. Он казался мне каким-то пасмурным, хмурым, некрасивым. А сейчас, прожив там практически четыре года, скажу вам, что это потрясающий, прекрасный город - нереально красивый, нереально уютный, приятный.И нет таких пробок, как в Москве. Все очень комфортно.
На нашем новом стадионе потрясающая атмосфера: он всегда заполнен. Люблю большие арены, большие матчи. Это самое крутое, что может быть в футболе", - сказал футболист.
Ранее Дзюба заявил, что хочет обогнать Кержакова в списке лучших бомбардиров сборной России.
Напомним, Дзюба стал выступать в петербургском "Зените" с зимы 2015 года, перейдя из "Спартака".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20