Дзюба поделился мнением о Санкт-Петербурге

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба рассказал, что думает о "Санкт-Петербурге. Об этом пишет официальный сайт УЕФА.

"Раньше вообще не любил Питер. Он казался мне каким-то пасмурным, хмурым, некрасивым. А сейчас, прожив там практически четыре года, скажу вам, что это потрясающий, прекрасный город - нереально красивый, нереально уютный, приятный.И нет таких пробок, как в Москве. Все очень комфортно.

На нашем новом стадионе потрясающая атмосфера: он всегда заполнен. Люблю большие арены, большие матчи. Это самое крутое, что может быть в футболе", - сказал футболист.

Ранее Дзюба заявил, что хочет обогнать Кержакова в списке лучших бомбардиров сборной России.

Напомним, Дзюба стал выступать в петербургском "Зените" с зимы 2015 года, перейдя из "Спартака".

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