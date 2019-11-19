Дзюба поделился мнением о важности поддержки болельщиков в домашних матчах
Форвард "Зенита" и сборной России Артем Дзюба рассказал, как важна футболистам поддержка фанатов в домашних матчах. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
"Очень важно! Чемпионат Европы, который проходил во Франции, создал ощущение, будто мы играли в гостях: так болели за соперников в матчах с Англией и Уэльсом. На чемпионате мира болельщики придавали нам силы, уверенность. Когда тебя весь стадион поддерживает, скандирует, кричит "Вперед, Россия!", поет гимн, это обязывает ко многому", - сказал Дзюба.
Сегодня, 19 ноября, сборная России сыграет в гостях с Сан-Марино в рамках 10-го тура отборочного этапа Евро-2020.
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