Дзюба поделился настроем на Евро

Фото: инстаграм Дзюбы/Автор неизвестен

Нападающий сборной России и "Зенита" Артем Дзюба рассказал о настрое на Евро.

"Перед чемпионатом мира болельщики в нас совсем не верили. Сейчас мы просто надеемся, что нас будут поддерживать. Мы прекрасно понимаем, что мы не Франция и не Бельгия. Гордимся, что выступаем за Россию и будем биться с любыми соперниками. Каждая игра будет от ножа", — сказал Дзюба в прямом эфире клубного ТВ "Зенита".

Напомним, что сборной России предстоит выступить в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

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