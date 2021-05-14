Дзюба поделился настроем на Евро
Фото: инстаграм Дзюбы/Автор неизвестен
Нападающий сборной России и "Зенита" Артем Дзюба рассказал о настрое на Евро.
"Перед чемпионатом мира болельщики в нас совсем не верили. Сейчас мы просто надеемся, что нас будут поддерживать. Мы прекрасно понимаем, что мы не Франция и не Бельгия. Гордимся, что выступаем за Россию и будем биться с любыми соперниками. Каждая игра будет от ножа", — сказал Дзюба в прямом эфире клубного ТВ "Зенита".
Напомним, что сборной России предстоит выступить в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.
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|3
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|Группа C
|М
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|3
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|3
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|0
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|М
|О
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|Хорватия
|3
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|2
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|3
|6
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|Турция
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|Чехия
|3
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|Группа E
|М
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|1
|Италия
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|6
|2
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|6
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|Ирландия
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|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
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|3
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|3
|3
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|Австрия
|3
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