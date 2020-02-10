Дзюба поделился ожиданиями от Евро-2020

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Дзюба поделился ожиданиями от Евро-2020

Капитан сборной России Артём Дзюба рассказал, чего он ожидает от выступления национальной команды в финальной части Евро-2020.

Напомним, что в групповом этапе континентального первенства россияне сыграют с Бельгией, Данией и Финляндией.

"Определённые ожидания и вещи, которые происходят со сборной, мы заслужили своей игрой и отдачей. Понятно, что сейчас страна к нам по-другому относится и ответственности больше, и при первом же поражении критики много, после Бельгии было очень много критики. Мы будем стараться.

У нас очень непростая группа, скажу откровенно. Бельгия - жёсткий фаворит. Дания и мы - команды, наверное, равносильные, но не забываем, что у Дании есть топ-игроки - Эриксен и Шмейхель. Плюс с нами они будут играть дома. Это больше играет в их пользу. Финнов тоже нельзя скидывать: они вышли из непростой группы, обойти ту же Боснию дорогого стоит. Непростая группа.

Когда кто-то говорит, что мы можем дойти до финала... Я бы так не говорил, наверное. Но не мечтать, просто ехать на турнир и думать "ой, так, заедем" - тоже неправильно. Нужно выходить из группы и постепенно решать задачи. Хотелось бы как минимум повторить успех Чемпионата Мира", - сказал Дзюба.

На домашнем ЧМ-2018 сборная России сумела добраться до 1/4 финала, где проиграла Хорватии в серии пенальти.

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