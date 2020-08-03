Дзюба поделился планами на жизнь после окончания карьеры футболиста

Форвард "Зенита" и сборной России Артем Дзюба рассказал о том, чем хотел бы заниматься после окончания карьеру футболиста.

"В августе мне будет 32, потихоньку задумываюсь, что будет дальше. Бизнес - точно нет, потому что нужно что-то понимать и уделять этому время. Кому-то доверишься - обманут сто процентов.

Может, пойду экспертом на телевидение, но если случится так, буду смотреть каждый матч и стараться быть объективным. Прийти в студию, спросить, какой счет, а потом что-то говорить - ерунда.

Но пока больше склоняюсь к тренерству. Думал, чего хочу больше: стать тренером или спортивным директором. Решил, что если захочу остаться в футболе, мое место будет рядом с полем, а не в кабинете", - написал футболист в открытом письме на Sports.ru.

Ранее стало известно, что нападающий признан лучшим игроком РПЛ в сезоне-2019/20.

В 28 матчах прошедшего чемпионата Дзюба забил 17 голов и сделал 13 ассистов, чем помог "Зениту" досрочно выиграть золотые медали.

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