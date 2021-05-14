Дзюба поделился впечатлениями от матчей с "Локомотивом" и "Спартаком" во втором круге РПЛ

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Нападающий питерского "Зенита" Артём Дзюба вспомнил очные игры с конкурентами за чемпионство в этом сезоне.

Напомним, что в декабре "сине-бело-голубые" победили "Спартак" со счётом 3:1, а в мае разгромили "Локомотив" со счётом 6:1.

"Локомотив" - самый неудобный соперник для нас, но не могу сказать, что это самый большой раздражитель. Раздражитель - это "Спартак". С "Локо" мы часто вничью играем, было обидное поражение в матче за Суперкубок, когда мы выигрывали, но проиграли 2:3. Это была пощёчина. Сейчас снова будет Суперкубок с ними. Постоянные столкновения. Они будут помнить 6:1 долго и захотят отомстить. Нам нужно быть к этому готовыми. Как бы в обраточку не прилетело. Декабрьский матч со "Спартаком" в Петербурге был одним из самых лёгких. В первом тайме у нас была тысяча моментов: штанги, перекладины. "Спартак" просто не приехал", - сказал Дзюба.

"Зенит" досрочно стал чемпионом России. За тур до окончания РПЛ "Спартак" идёт на втором месте, "Локомотив" - на третьем.

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