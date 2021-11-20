Дзюба поднялся на третье место в рейтинге лучших бомбардиров чемпионатов СССР и России
Фото твиттер "Зенита"
Нападающий питерского "Зенита" Артём Дзюба достиг отметки в 147 забитых мячей в РПЛ.
Это третий результат среди бомбардиров в истории чемпионатов СССР и России.
Благодаря хет-трику в ворота "Нижнего Новгорода" (5:1) в пятницу Дзюба обогнал в рейтинге голеадоров Никиту Симоняна (145) и Сергея Соловьева (146).
Чаще него в национальном первенстве отличались только Александр Пономарев (148) и Олег Блохин (211).
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