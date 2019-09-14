Дзюба подшутил над Аршавиным

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба подшутил над экс-игроком петербургского клуба Андреем Аршавиным после 9-го тура РПЛ с тульским "Арсеналом" (3:1).



"Спасибо Андрею Аршавину, что выбрал меня игроком матча, я в шоке. Даже в сердце закололо. Он прибавляет в футболе, умничка. Работает над собой", - сказал форвард.

Ранее Дзюба назвал Дриусси своим любимчиком.

В этом сезоне Дзюба забил 5 голов в 9 матчах и сделал 3 ассиста.

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