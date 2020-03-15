Дзюба подшутил над Слуцким, который одержал первую победу с "Рубином"



Нападающий "Зенита" Артем Дзюба ответил главному тренеру "Рубина" Леониду Слуцкому, который ранее подшутил над ним.

"До и после первой победы", - написал Дзюба в своем Instagram, опубликовав фотографии Слуцкого в коллаже с разными забавными персонажами.

В матче 22-го тура чемпионата России "Рубин" на выезде обыграл тульский "Арсенал" со счетом 1:0. Благодаря победе казанский клуб покинул зону вылета и поднялся на 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Впрочем, казанцы все равно находятся в зоне переходных игр.

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