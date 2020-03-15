Дзюба подшутил над Слуцким, который одержал первую победу с "Рубином"

Теги артём дзюбарубинзенит санкт-петербурглеонид слуцкий

Дзюба подшутил над Слуцким, который одержал первую победу с "Рубином"
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба ответил главному тренеру "Рубина" Леониду Слуцкому, который ранее подшутил над ним.

"До и после первой победы", - написал Дзюба в своем Instagram, опубликовав фотографии Слуцкого в коллаже с разными забавными персонажами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@leonid.slutsky до и после первой победы

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)

В матче 22-го тура чемпионата России "Рубин" на выезде обыграл тульский "Арсенал" со счетом 1:0. Благодаря победе казанский клуб покинул зону вылета и поднялся на 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Впрочем, казанцы все равно находятся в зоне переходных игр.

Не пропустите: Дзюба рассказал, как относится к Карпину и Черчесову. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Локомотив" на выезде разобрался с "Ростовом" и вышел на второе место РПЛ

"Локомотив" на выезде разобрался с "Ростовом" и вышел на второе место РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Сочи Сочи 22 24
12 Оренбург Оренбург 22 23
13 Рубин Рубин 22 23
14 Крылья Советов Крылья Советов 21 22
15 Тамбов Тамбов 21 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов