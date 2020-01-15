Дзюба подверг критике сериал "Ведьмак"



Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба подверг критике сериала "Ведьмак".

"Ведьмака" советую всем ценителям, кто читал. Особенно кто читал, кто не читал – они ничего не поймут вообще. В принципе, и я читал, и многие, кто читал, половины не понимали. Подбор актеров – это вообще катастрофа. Только бы в этом фильме побольше действий, а не болтовни. Плюс, конечно, безобразный кулончик, ненастоящий медальон волка.

Ну и актеры... Трисс Меригольд, Вильгефорц – индус! Меня прям почему-то разрывает. Ну это вообще безобразие. Правда, я большой поклонник "Ведьмака" и расстроился немножко. Его ждал все-таки больше, но жду, знаю, что уже объявили продолжение игр, это потрясающая новость", – рассказал Дзюба в интервью пресс-службе петербургского клуба.

В нынешнем сезоне 31-летний Дзюба провел за "Зенит" 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

Не пропустите: Хоккеист Яковлев отпраздновал заброшенную шайбу жестом Дзюбы. | http://soccernews.ru