Дзюба похвалил Миранчука за решение перейти в "Аталанту"

Капитан сборной России Артём Дзюба поделился мыслями о трансфере своего партнёра по национальной команде Алексея Миранчука из "Локомотива" в "Аталанту".

"Я думаю, что это прежде всего его решение. Его нужно поддержать. Думаю, это круто для него. Поехать в "Аталанту", с очень неординарным, сильным тренером - Гасперини, по-моему - мне кажется, для него большой вызов. Чемпионат итальянский непростой. Ему нужно будет перестраиваться, многому учиться. Но я думаю, если он к этому готов ментально, то может вырасти в большого футболиста и прибавить прям намного, ещё больше. Он молодец, пошёл за своей мечтой. Я думаю, что мы все ему желаем самого лучшего, чтобы у него получилось. Будем за него болеть, переживать", - сказал Дзюба.

Напомним, что Миранчук всю карьеру провёл в "Локомотиве". "Аталанта" купила его за 14,5 миллионов евро.

Что касается самого Дзюбы, то он неоднократно заявлял о желании попробовать свои силы в АПЛ, но так и не выступал нигде, кроме РПЛ.

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