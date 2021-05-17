Дзюба похвастался своим бомбардирским достижением

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Дзюба похвастался своим бомбардирским достижением

Фото твиттер "Зенита"

Нападающий питерского "Зенита" Артём Дзюба высказался по поводу того, что он преодолел отметку в 200 забитых мячей за карьеру.

Благодаря покеру в ворота "Тамбова" 32-летний футболист имеет в своём активе 203 гола.

"203 гола в карьере - мало кто в России выбивает такую цифру. Безумно горжусь этим достижением!" - сказал Дзюба.

Напомним, что форвард "Зенита" также стал лучшим бомбардиром в истории РПЛ, побив рекорд Александра Кержакова.

Не пропустите: Дзюба высказался о своем интимном видео. | http://soccernews.ru
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