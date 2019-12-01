Дзюба: "Пока одни лают и хрюкают, другие побеждают"

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Дзюба: "Пока одни лают и хрюкают, другие побеждают"

Форвард "Зенита" Артем Дзюба прокомментировал победу над "Спартаком" в матче 18-го тура РПЛ. Об этом сообщает Sport24.

"Не буду говорить, а то наговорю сейчас… Не обидно, что гол на меня не записали. Главное - победа команды. Пока одни лают и хрюкают, другие побеждают", - сказал Дзюба.

Напомним, что фанаты "красно-белых" оскорбляли футболиста во время матча 17-го тура чемпионата России с "Уралом" (0:0). До этого оскорбления в адрес футболиста звучали на матче отборочного турнира Евро-2020 Сан-Марино - Россия - 0:5.  

В этом сезоне 31-летний игрок участвовал в 18 матчах, отметившись 10 голами и 9 ассистами.

"Зенит" с 42 баллами занимает 1 место в турнирной таблице чемпионата России. У "Спартака" 22 очка и 8 позиция.

В 19-м туре РПЛ "Зенит" сыграет с "Динамо" (6 декабря), "Спартак" встретится с "Ростовом" (8 декабря).

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