Дзюба показал, как играет с детьми дома

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Дзюба показал, как играет с детьми дома

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в инстаграме показал, как играет с сыновьями.

Футболист с Никитой и Максимом играли дома с регбийным мячом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@official_rur спасибо за подарки

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)

"Спасибо Федерации регби России за подарки", - написал Дзюба.

Напомним, сезон РПЛ приостановлен из-за пандемии коронавиурса. Возобновление чемпионата запланировано на 21 июня.

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