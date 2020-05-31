Дзюба показал, как играет с детьми дома

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в инстаграме показал, как играет с сыновьями.

Футболист с Никитой и Максимом играли дома с регбийным мячом.

"Спасибо Федерации регби России за подарки", - написал Дзюба.

Напомним, сезон РПЛ приостановлен из-за пандемии коронавиурса. Возобновление чемпионата запланировано на 21 июня.

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