Дзюба показал, как проводит время в номере отеля в Риме (видео)

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Дзюба показал, как проводит время в номере отеля в Риме (видео)

Форвард "Зенита" Артем Дзюба выложил в инстаграм несколько сториз. Сейчас футболист находится в Риме, где готовится к матчу 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Лацио".

Дзюба показал, как в номере занимается прохождением компьютерной игры Assassin’s Creed Valhalla.

Матч "Лацио" - "Зенит" состоится сегодня, 24 ноября, на стадионе "Олимпико". Начало игры - в 23:00 мск.

Напомним, недавно в сеть попало видео интимного характера с Дзюбой.

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