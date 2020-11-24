Дзюба показал, как проводит время в номере отеля в Риме (видео)
Форвард "Зенита" Артем Дзюба выложил в инстаграм несколько сториз. Сейчас футболист находится в Риме, где готовится к матчу 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Лацио".
Дзюба показал, как в номере занимается прохождением компьютерной игры Assassin’s Creed Valhalla.
November 24, 2020
Матч "Лацио" - "Зенит" состоится сегодня, 24 ноября, на стадионе "Олимпико". Начало игры - в 23:00 мск.
Напомним, недавно в сеть попало видео интимного характера с Дзюбой.
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|Борнмут
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