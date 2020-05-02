Дзюба показал, как собирает армию из детского конструктора

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Дзюба показал, как собирает армию из детского конструктора

Нападающий питерского "Зенита" Артём Дзюба поведал о своём времяпровождении во время карантина.

"Чем себя занять на самоизоляции, помимо занятий спортом и детьми? Собирать Lego-армию. Весёлое занятие. Кто-то собирает пазлы, кто-то что-то ещё, а мы вот собираем. Так и живём", - сказал 31-летний футболист, демонстрируя человеческие фигурки из детского конструктора.

Напомним, что РПЛ была приостановлена полтора месяца назад и возобновится не ранее июня.

В текущем сезоне на счету Дзюбы 28 матчей в составе "Зенита", 15 забитых голов и 12 ассистов.

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