Дзюба показал свои навыки игры в хоккей
Форвард "Зенита" Артем Дзюба выложил видео, где он исполняет хоккейные броски.
"Женька Малкин, Саня Овечкин, Саша Радулов и Илья Ковальчук, я иду за вами. А если серьезно, то очень жду возвращения НХЛ. Удачи всем", - подписал видео футболист.
В этом сезоне Дзюба провел 28 игр, в которых отметился 15 голами и 11 ассистами. Напомним, что сезон РПЛ должен возобновиться 19 июня.
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