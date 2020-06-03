Дзюба показал свои навыки игры в хоккей

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Дзюба показал свои навыки игры в хоккей

Форвард "Зенита" Артем Дзюба выложил видео, где он исполняет хоккейные броски.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Все ждём NHL

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)

"Женька Малкин, Саня Овечкин, Саша Радулов и Илья Ковальчук, я иду за вами. А если серьезно, то очень жду возвращения НХЛ. Удачи всем", - подписал видео футболист.

В этом сезоне Дзюба провел 28 игр, в которых отметился 15 голами и 11 ассистами. Напомним, что сезон РПЛ должен возобновиться 19 июня.

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