Дзюба получил меньше всех отдыха в Европе за последние три года
Фото: инстаграм Артема Дзюбы/Автор неизвестен
Нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба занимает первое место в Европе по наименьшему количеству дней отдыха за последние три года, говорится в отчете международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).
В период с 2018 по 2021 годы Дзюба провел на поле более 12 500 тысяч минут, но при этом получил всего 20 дней отдыха. Ближайшим конкурентом россиянина является защитник "Манчестер Сити" Рубен Диаш ("Манчестер Сити") - 33 дня отдыха на 18 361 игровую минуту. В первую тройку также вошел полузащитник "РБ Лейпциг" Дани Ольмо - 36 дней отдыха на 12 679 игровых минут.
33-летний Дзюба в нынешнем сезоне провел за "Зенит" 13 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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