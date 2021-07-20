Дзюба получил необычный подарок от юных фанатов (фото)

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Дзюба получил необычный подарок от юных фанатов (фото)

Фото: инстаграм Артема Дзюбы/Автор неизвестен

Юные болельщики подарили кубок из глины нападающему петербургского "Зенита" и сборной России Артему Дзюбе. Дети признали форварда лучшим игроком прошедшего чемпионата Европы.

"Ура, у нас получилось. Сегодня дети вручили свой кубок лучшему игроку минувшего чемпионата — Артему Дзюбе. Огромное спасибо за помощь в организации встречи "Зениту". Наши юные ученики в восторге, что смогли лично вручить свой кубок Артему Дзюбе. Во время встречи дети пожелали футболисту дальнейших спортивных успехов и сделали памятное фото", — написала художница Валерия Лошак в своем Instagram.

Напомним, что на Евро-2020 Дзюба провел три матча, забил один гол (с пенальти) и отдал одну результативную передачу.

В прошедшем сезоне 32-летний Дзюба забил 22 гола и сделал 9 ассистов в 34 матчах. Его контракт с "Зенитом" истекает в июне 2022 года.

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