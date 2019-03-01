Дзюба получил подарок от олимпийского чемпиона

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Дзюба получил подарок от олимпийского чемпиона

Форвард "Зенита" и сборной России Артем Дзюба получил в подарок лыжи от олимпийского чемпиона по биатлону Антона Шипулина.

Отмечается, что Шипулин пообещал подарить Дзюбе лыжи после победы сборной России над Египтом (3:1) на Чемпионате Мира-2018.

"Я обещал Артему лыжи. Наконец, мы встретились и я смог выполнить обещание. Снег еще не растаял, так что у него еще есть возможность погонять. Могу дать пару уроков" - написал Шипулин в инстраграме.

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