Дзюба получил приз "Золотые яйца"
Форвард "Зенита" Артем Дзюба стал лучшим футболистом РПЛ сезона 2018/19 по версии Sports.ru.
Футболист получил в награду "Золотые яйца". Второе место в голосовании занял Виктор Классон ("Краснодар"), третье - Марио Фернандес (ЦСКА).
В минувшем сезоне Дзюба провел 37 игр, в которых отметился 13 голами и 12 результативными передачами.
Напомним, что прошедшем сезоне "Зенит" выиграл чемпионат.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20