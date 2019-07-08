Дзюба получил приз "Золотые яйца"

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Дзюба получил приз "Золотые яйца"

Форвард "Зенита" Артем Дзюба стал лучшим футболистом РПЛ сезона 2018/19 по версии Sports.ru.

Футболист получил в награду "Золотые яйца". Второе место в голосовании занял Виктор Классон ("Краснодар"), третье - Марио Фернандес (ЦСКА).

В минувшем сезоне Дзюба провел 37 игр, в которых отметился 13 голами и 12 результативными передачами.

Напомним, что прошедшем сезоне "Зенит" выиграл чемпионат.

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