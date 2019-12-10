Дзюба получил роль в фильме

Форвард "Зенита" и капитан сборной России Артём Дзюба в скором времени дебютирует в кино.

Сообщается, что 31-летний футболист снимется в фильме режиссёра Леонида Пляскина под названием "Я не Дзюба".

"Это вечная тема - каждый подросток всегда думает, что он недостаточно красивый. Герой фильма - обаятельный мальчишка, но очень толстый, он мечтает играть в футбол. К нему приходит ангел в виде Дзюбы и говорит, что он будет играть в футбол лучше всех, не похудев ни на килограмм", - рассказал режиссёр о сценарии киноленты.

Примечательно, что продюсеры рассчитывают, что проект частично профинансирует государственный бюджет. Они планируют получить от Фонда кино 71 миллион рублей.

В текущем сезоне Дзюба сыграл за "Зенит" 25 матчей, забил 13 голов и сделал 10 ассистов.

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