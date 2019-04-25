Дзюба получил "российский золотой мяч"

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Дзюба получил "российский золотой мяч"

Перед матчем 25-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Динамо" нападающий питерской команды Артём Дзюба получил награду, которую совместно вручают издательский дом "Спорт-Экспресс" и РФС.

30-летнего форварда признали лучшим игроком российской Премьер-лиги по итогам 2018 года. За это ему вручили "Золотой мяч".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В среду, 24 апреля, нападающий "Зенита" и сборной России Артём Дзюба получил приз "Лучшему футболисту России" 2018 года. Победитель определялся путём голосования, проведенного Российским футбольным союзом и ведущим спортивным изданием страны "Спорт-Экспресс" среди тренеров, футбольных менеджеров, журналистов и болельщиков. ⠀ Вручение награды состоялось на стадионе "Газпром Арена" перед началом встречи 25-го тура РПЛ, в которой петербургский клуб принимает московское "Динамо". В награждении приняли участие: генеральный директор РФС Александр Алаев, заместитель председателя правления компании "НОВАТЭК", председатель Комитета РФС по маркетингу Денис Соловьев, главный редактор газеты "Спорт-Экспресс" Максим Максимов и президент-генеральный директор ФК "Зенит" Александр Медведев. ⠀ По итогам голосования Дзюба опередил предыдущего капитана национальной команды – вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева. Нападающий стал первым у всех четырёх групп голосующих. Помимо Дзюбы и Акинфеева в итоговую пятерку вошли Марио Фернандес (3), Роман Зобнин (4) и Денис Черышев (5). ⠀ Общая награда издательского дома "Спорт-Экспресс" и Российского футбольного союза вручается третий год подряд. В 2016 году победителем стал Фёдор Смолов, в 2017-м — Квинси Промес. #РФС

Публикация от РФС (@rfsruofficial)

Стоит отметить, что этот приз вручается в третий раз. Ранее его получали Квинси Промес в 2017 году и Фёдор Смолов в 2016-м.

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