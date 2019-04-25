Дзюба получил "российский золотой мяч"

Перед матчем 25-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Динамо" нападающий питерской команды Артём Дзюба получил награду, которую совместно вручают издательский дом "Спорт-Экспресс" и РФС.

30-летнего форварда признали лучшим игроком российской Премьер-лиги по итогам 2018 года. За это ему вручили "Золотой мяч".

Стоит отметить, что этот приз вручается в третий раз. Ранее его получали Квинси Промес в 2017 году и Фёдор Смолов в 2016-м.

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