Дзюба получил "российский золотой мяч"
Перед матчем 25-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Динамо" нападающий питерской команды Артём Дзюба получил награду, которую совместно вручают издательский дом "Спорт-Экспресс" и РФС.
30-летнего форварда признали лучшим игроком российской Премьер-лиги по итогам 2018 года. За это ему вручили "Золотой мяч".
В среду, 24 апреля, нападающий "Зенита" и сборной России Артём Дзюба получил приз "Лучшему футболисту России" 2018 года. Победитель определялся путём голосования, проведенного Российским футбольным союзом и ведущим спортивным изданием страны "Спорт-Экспресс" среди тренеров, футбольных менеджеров, журналистов и болельщиков. ⠀ Вручение награды состоялось на стадионе "Газпром Арена" перед началом встречи 25-го тура РПЛ, в которой петербургский клуб принимает московское "Динамо". В награждении приняли участие: генеральный директор РФС Александр Алаев, заместитель председателя правления компании "НОВАТЭК", председатель Комитета РФС по маркетингу Денис Соловьев, главный редактор газеты "Спорт-Экспресс" Максим Максимов и президент-генеральный директор ФК "Зенит" Александр Медведев. ⠀ По итогам голосования Дзюба опередил предыдущего капитана национальной команды – вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева. Нападающий стал первым у всех четырёх групп голосующих. Помимо Дзюбы и Акинфеева в итоговую пятерку вошли Марио Фернандес (3), Роман Зобнин (4) и Денис Черышев (5). ⠀ Общая награда издательского дома "Спорт-Экспресс" и Российского футбольного союза вручается третий год подряд. В 2016 году победителем стал Фёдор Смолов, в 2017-м — Квинси Промес. #РФС
Стоит отметить, что этот приз вручается в третий раз. Ранее его получали Квинси Промес в 2017 году и Фёдор Смолов в 2016-м.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|24
|51
|2
|Локомотив Москва
|25
|46
|3
|Краснодар
|25
|43
|4
|ЦСКА Москва
|24
|41
|5
|Спартак Москва
|24
|39
|6
|Оренбург
|24
|35
|7
|Ростов
|25
|35
|8
|Арсенал Тула
|24
|35
|9
|Ахмат
|25
|34
|10
|Рубин
|24
|30
|11
|Урал
|24
|30
|12
|Динамо Москва
|24
|28
|13
|Крылья Советов
|24
|27
|14
|Уфа
|24
|21
|15
|Анжи
|24
|19
|16
|Енисей Красноярск
|24
|13