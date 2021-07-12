Дзюба попал в число лидеров Евро-2020

Фото: инстаграм Артема Дзюбы/Автор неизвестен

Нападающий сборной России Артем Дзюба стал одним из лидеров чемпионата Европы по числу попаданий в офсайд.

На Евро-2020 Дзюба оказывался в положении "вне игры" семь раз. Столько же раз в офсайд попадал нападающий сборной Италии Андреа Белотти. На третьем месте итальянец Чиро Иммобиле (6).

На Евро-2020 Дзюба провел три матча, проведя на поле 265 минут. Белотти сыграл шесть поединков (220 минут), у Иммобиле шесть матчей и 447 минут.

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