Дзюба попал в расистский скандал
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба опубликовал в Instagram коллаж, на котором игроков петербургского клуба сравнили с обезьянами из мультфильма. На картинке изображен сам Дзюба, а также Ярослав Ракицкий, Малком, Вильмар Барриос и Дуглас Сантос.
"Это браво. Ракицкий похож больше всех", – написал Дзюба.
Организация "Футбол против расизма в Европе" (FARE) отреагировала на пост футболиста.
"Нужно быть очень осторожными в сравнениях с обезьянами. Подобные сравнения могут использоваться людьми с неправильными намерениями", - говорится в заявлении FARE.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20