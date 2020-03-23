Дзюба попал в расистский скандал

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба опубликовал в Instagram коллаж, на котором игроков петербургского клуба сравнили с обезьянами из мультфильма. На картинке изображен сам Дзюба, а также Ярослав Ракицкий, Малком, Вильмар Барриос и Дуглас Сантос.

"Это браво. Ракицкий похож больше всех", – написал Дзюба.

Организация "Футбол против расизма в Европе" (FARE) отреагировала на пост футболиста.

"Нужно быть очень осторожными в сравнениях с обезьянами. Подобные сравнения могут использоваться людьми с неправильными намерениями", - говорится в заявлении FARE.

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