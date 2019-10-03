Дзюба попал в сборную недели в Лиге Чемпионов по версии WhoScored

Авторитетный статистический портал WhoScored опубликовал символическую сборную второго тура группового этапа Лиги Чемпионов.

В команду среди прочих включён форвард питерского "Зенита" Артём Дзюба, забивший гол в матче с "Бенфикой".

Вратарь: Андрей Пятов ("Шахтёр");

Защитники: Ренан Лоди ("Атлетико"), Карлос Куэста ("Генк"), Неманья Милунович ("Црвена Звезда"), Хуан Куадрадо ("Ювентус");

Полузащитники: Серж Гнабри ("Бавария"), Томас Партей ("Атлетико"), Марко Марин ("Црвена Звезда"), Лионель Месси ("Барселона");

Нападающие: Роберт Левандовски ("Бавария"), Артём Дзюба ("Зенит").

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