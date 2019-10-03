Дзюба попал в сборную недели в Лиге Чемпионов по версии WhoScored
Авторитетный статистический портал WhoScored опубликовал символическую сборную второго тура группового этапа Лиги Чемпионов.
В команду среди прочих включён форвард питерского "Зенита" Артём Дзюба, забивший гол в матче с "Бенфикой".
Вратарь: Андрей Пятов ("Шахтёр");
Защитники: Ренан Лоди ("Атлетико"), Карлос Куэста ("Генк"), Неманья Милунович ("Црвена Звезда"), Хуан Куадрадо ("Ювентус");
Полузащитники: Серж Гнабри ("Бавария"), Томас Партей ("Атлетико"), Марко Марин ("Црвена Звезда"), Лионель Месси ("Барселона");
Нападающие: Роберт Левандовски ("Бавария"), Артём Дзюба ("Зенит").
Не пропустите: Дзюба догнал Аршавина по количеству голов за карьеру. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
главное
Лента новостей
-
Болельщики "Манчестер Юнайтед" выбрали лучшего игрока в сентябре
-
Вратарь "Кастильи" вызван в главную команду "Реала" вместо Куртуа
-
Роналду, Мариу и Фелиш - в составе сборной Португалии на матчи с Украиной и Люксембургом
-
Пике намерен создать новый европейский футбольный турнир
-
Промес подшутил над игроком "Аякса", но тот сразу же ответил ему
-
Азмун сфотографировался с Кокориным, который вышел из тюрьмы
-
В "Ростове" высказались о возможном уходе Карпина в "Спартак"
-
Месси ответил на заявление Гризманна о сложностях в общении
-
Дзюба попал в сборную недели в Лиге Чемпионов по версии WhoScored
-
Бербатов опасается, что "Манчестер Юнайтед" повторит судьбу "Ливерпуля"
-
Вальверде показал, что он умеет управлять "Барселоной" на фоне сырого, но сбитого "Интера": разбираем центральный матч второго тура ЛЧ
-
Уткин прогнозирует уход Черчесова из сборной России после Евро-2020
-
Месси призвал "Барселону" купить игрока "Интера"
-
Тренер вратарей сборной Бельгии: "В "Реале" Куртуа страдает от синдрома де Хеа"
-
Капелло рассказал о попытке переманить Месси в "Ювентус"
-
Футболисты "Тоттенхэма" обеспокоены поведением Почеттино
-
Семак поблагодарил болельщиков "Зенита" за поддержку в матче с "Бенфикой"
-
2
Тер Штеген: "Суарес заткнул рот многим критикам"
-
Кураньи оценил перспективы Тедеско в "Спартаке"
-
Дзюба догнал Аршавина по количеству голов за карьеру
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4