Дзюба попал в сферу интересов "Фенербахче"

Нападающий "Зенита" и сборной России Артём Дзюба может стать игроком турецкого "Фенербахче".

Сообщается, что представители турецкого клуба уже провели переговоры по трансферу футболиста.

В последних двух встречах "Зенита" нападающий выходил лишь на замену. Контракт Дзюбы с "Зенитом" действует до лета 2020 года.

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