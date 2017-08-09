Дзюба попал в сферу интересов "Фенербахче"

Теги артём дзюбафенербахчезенит санкт-петербург

Дзюба попал в сферу интересов "Фенербахче"Нападающий "Зенита" и сборной России Артём Дзюба может стать игроком турецкого "Фенербахче".

Сообщается, что представители турецкого клуба уже провели переговоры по трансферу футболиста.

В последних двух встречах "Зенита" нападающий выходил лишь на замену. Контракт Дзюбы с "Зенитом" действует до лета 2020 года.

Читайте: Манчини: "На данный момент я не считаю уход Дзюбы возможным, но может произойти что угодно" | http://soccernews.ru

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