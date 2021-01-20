Дзюба попал в топ-50 самых влиятельных людей российского футбола

Теги александр дюковлеонид федунартём дзюбаевгений гинер

Дзюба попал в топ-50 самых влиятельных людей российского футболаПортал "Спорт-Экспресс" опубликовал свою версию топ-50 самых влиятельных людей российского футбола.

На вершине рейтинга президент РФС Александр Дюков

Глава "Газпрома" Алексей Миллер занял 2 место, а министр транспорта Игорь Левитин замкнул тройку.

Владелец "Спартака" Леонид Федун расположился на 4 строчке, обогнав президента ЦСКА Евгения Гинера.

Стоит также отметить 29 место нападающего "Зенита" Артема Дзюба и 30 - супруги Федуна Заремы Салиховой.

Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

1. Александр Дюков

2. Алексей Миллер

3. Игорь Левитин

4. Леонид Федун

5. Евгений Гинер

6. Сергей Галицкий

7. Станислав Черчесов

8. Леонид Михельсон

9. Александр Алаев

10. Сергей Прядкин

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