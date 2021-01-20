Дзюба попал в топ-50 самых влиятельных людей российского футбола
Портал "Спорт-Экспресс" опубликовал свою версию топ-50 самых влиятельных людей российского футбола.
На вершине рейтинга президент РФС Александр Дюков.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер занял 2 место, а министр транспорта Игорь Левитин замкнул тройку.
Владелец "Спартака" Леонид Федун расположился на 4 строчке, обогнав президента ЦСКА Евгения Гинера.
Стоит также отметить 29 место нападающего "Зенита" Артема Дзюба и 30 - супруги Федуна Заремы Салиховой.
Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:
1. Александр Дюков
2. Алексей Миллер
3. Игорь Левитин
4. Леонид Федун
5. Евгений Гинер
6. Сергей Галицкий
7. Станислав Черчесов
8. Леонид Михельсон
9. Александр Алаев
10. Сергей Прядкин
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18