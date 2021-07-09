Дзюба попрощался с Черчесовым
Капитан сборной России Артём Дзюба опубликовал в инстаграме пост, посвящённый уходу Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды.
"Станислав Саламович, огромное спасибо за совместные годы работы! Спасибо вам за чемпионат мира, спасибо за попадание на чемпионат Европы. Жаль, что так сложилось на Евро, и мы прекрасно понимаем, что это наша общая вина и ответственность. Желаю вам всего наилучшего, успехов в дальнейшей карьере!" - написал Дзюба.
РФС отправил в отставку Черчесова в четверг. Кто заменит его на посту тренера сборной, пока неизвестно.
Россияне провально выступили на Евро-2020, заняв последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.
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