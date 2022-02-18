Дзюба порассуждал о шансах "Зенита" пройти "Бетис" в Лиге Европы

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Дзюба порассуждал о шансах "Зенита" пройти "Бетис" в Лиге Европы

Фото твиттер "Зенита"

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба высказался о перспективах своей команды выйти в 1/8 финала Лиги Европы.

Напомним, что в первом стыке "сине-бело-голубые" дома уступили "Бетису" со счётом 2:3. Ответная встреча состоится 24 февраля в Севилье.

"Очень тяжело там будет, откровенно говоря. Мы понимаем, что они ротируют состав, но я думаю, что у них каждый игрок примерно одного уровня, плюс-минус. Играть с такими мастеровитыми парнями интересно. Вот и проверим себя на этом фоне. Мы стремимся к этому.

Я давно говорю, что "Зенит" не имеет права на европейской арене играть - особенно дома - боязливо. Мы всегда должны атаковать и идти вперёд. Это моё мнение, меня никто не переубедит", - цитирует Дзюбу официальный сайт клуба. 

Не пропустите: Дзюба прокомментировал поражение "Зенита" от "Бетиса". | http://soccernews.ru
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