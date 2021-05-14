Дзюба порассуждал о том, чем займётся после завершения карьеры

Фото твиттер "Зенита"

Нападающий питерского "Зенита" Артём Дзюба рассказал, кем себя видит после ухода из профессионального футбола.

"Я пока себя не представляю без футбольных эмоций и адреналина. По будущему думал устроиться на телевидение экспертом, задал бы там жару! Если серьёзно, хочу получить тренерскую лицензию и попробовать себя", - сказал Дзюба.

Форварду в августе исполнится 33 года. Его контракт с "Зенитом" рассчитан до 2022 года.

В текущем сезоне Дзюба забил 18 голов и сделал 9 ассистов в 33 матчах.

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