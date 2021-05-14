Дзюба порассуждал о том, чем займётся после завершения карьеры
Фото твиттер "Зенита"
Нападающий питерского "Зенита" Артём Дзюба рассказал, кем себя видит после ухода из профессионального футбола.
"Я пока себя не представляю без футбольных эмоций и адреналина. По будущему думал устроиться на телевидение экспертом, задал бы там жару! Если серьёзно, хочу получить тренерскую лицензию и попробовать себя", - сказал Дзюба.
Форварду в августе исполнится 33 года. Его контракт с "Зенитом" рассчитан до 2022 года.
В текущем сезоне Дзюба забил 18 голов и сделал 9 ассистов в 33 матчах.
Не пропустите: Дзюба поделился впечатлениями от матчей с "Локомотивом" и "Спартаком" во втором круге РПЛ. | http://soccernews.ru
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