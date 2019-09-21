Дзюба пошутил над эпизодом в матче "Зенит" - "Рубин"
Форвард "Зенита" Артём Дзюба выставил в инстаграме видео с его реакцией на отмененный гол в матче 10-го тура РПЛ с "Рубином" (5:0).
Напомним, 31-летний футболист забил 6-й гол во встрече с казанцами в компенсированное время, однако после просмотра VAR мяч отменили из-за офсайда.
В своем инстаграме он показал, как отреагировал на это решение, подписав:"Боль… Разочарование… Несправедливость".
"Зенит" с 23 баллами занимает 1 место в турнирной таблице чемпионата России. "Рубин" с 10 баллами расположился на 10 позиции.
В 10 матчах за "Зенит" в этом сезоне Дзюба забил 5 голов и сделал 5 результативных передач.
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