Дзюба пошутил над Жирковым

Форвард "Зенита" Артем Дзюба решил подшутить над своим одноклубником Юрием Жирковым.

Дзюба выложил фото мужчины, похожего на Жиркова, и подписал: "Юрий Жирков на самоизоляции".

Напомним, что сезон РПЛ был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Решение о возобновлении чемпионата будет приниматься 15 мая.

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