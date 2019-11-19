Дзюба поставил оценку выступлению сборной России в квалификации Евро-2020
Капитан сборной России Артём Дзюба рассказал, как оценивает выступление национальной команды в квалификации Евро-2020.
"Оцениваю на четыре с плюсом. Кроме матчей с Бельгией, все остальные мы выиграли. Это очень радует. То, что вышли на Евро, это уже огромное событие. Моя игра? Тоже на четыре с плюсом. Где-то можно было выступить лучше. В домашнем матче с Кипром мог забить, имел пару моментов. В гостях с киприотами тоже не реализовал все шансы. Надо отметить потрясающую игру их голкипера, этот парень умеет отбивать мячи. Но в целом очень хорошо оцениваю. С бельгийцами не всё получилось, всё остальное в целом по плану", - сказал Дзюба.
Напомним, что российская сборная досрочно гарантировала себе путёвку на Евро-2020 - в 9 турах команда набрала 21 очко.
Сегодня россияне закроют для себя отборочный турнир гостевым матчем с Сан-Марино.
Не пропустите: РФС ввёл систему штрафов для игроков сборной России. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Дзюба поставил оценку выступлению сборной России в квалификации Евро-2020
-
СМИ: Морено покинул пост главного тренера сборной Испании
-
"Тоттенхэм" рассматривает пять кандидатов на замену Почеттино
-
"Ювентус" и "Интер" поборются за защитника "Манчестер Юнайтед"
-
Три игрока "Балтики" заинтересовали клубы РПЛ
-
Тренер сборной Армении готов уйти в отставку через две недели после назначения
-
Отец Холанда посещал тренировочную базу "Манчестер Юнайтед"
-
Кавани и Месси чуть не подрались во время матча Аргентина - Уругвай
-
Коноплянка признался, что сборной Украины не хватает Ракицкого
-
РФС ввёл систему штрафов для игроков сборной России
-
Самарские власти хотят сократить финансирование "Крыльев Советов"
-
Только один бывший чемпион Европы не сумел квалифицироваться на Евро-2020
-
Анчелотти может возглавить "Тоттенхэм"
-
Манчини продлил рекордную победную серию сборной Италии
-
4
Тите: "Считаю, что Пеле лучше Месси, с ним никто не может сравниться"
-
Газзаев: "Российские футболисты играют в маленький футбол за большие деньги"
-
"Спартак" готов продать Крала
-
Сборная Румынии потерпела самое крупное поражение за последние 10 лет
-
"Кёльн" объявил имя нового наставника
-
Тренер сборной Сан-Марино: "За Дзюбой отдельно следить не будем"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|16
|36
|2
|Локомотив Москва
|16
|31
|3
|Ростов
|16
|30
|4
|ЦСКА Москва
|16
|30
|5
|Краснодар
|16
|30
|6
|Спартак Москва
|16
|21
|7
|Арсенал Тула
|16
|19
|8
|Оренбург
|16
|19
|9
|Урал
|16
|19
|10
|Уфа
|16
|18
|11
|Динамо Москва
|16
|18
|12
|Крылья Советов
|16
|18
|13
|Рубин
|16
|17
|14
|Тамбов
|16
|17
|15
|Ахмат
|16
|15
|16
|Сочи
|16
|13