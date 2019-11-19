Дзюба поставил оценку выступлению сборной России в квалификации Евро-2020

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Дзюба поставил оценку выступлению сборной России в квалификации Евро-2020

Капитан сборной России Артём Дзюба рассказал, как оценивает выступление национальной команды в квалификации Евро-2020.

"Оцениваю на четыре с плюсом. Кроме матчей с Бельгией, все остальные мы выиграли. Это очень радует. То, что вышли на Евро, это уже огромное событие. Моя игра? Тоже на четыре с плюсом. Где-то можно было выступить лучше. В домашнем матче с Кипром мог забить, имел пару моментов. В гостях с киприотами тоже не реализовал все шансы. Надо отметить потрясающую игру их голкипера, этот парень умеет отбивать мячи. Но в целом очень хорошо оцениваю. С бельгийцами не всё получилось, всё остальное в целом по плану", - сказал Дзюба.

Напомним, что российская сборная досрочно гарантировала себе путёвку на Евро-2020 - в 9 турах команда набрала 21 очко.

Сегодня россияне закроют для себя отборочный турнир гостевым матчем с Сан-Марино.

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