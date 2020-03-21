Дзюба потроллил Кокорина в инстаграме

Форвард питерского "Зенита" Артём Дзюба блеснул остроумием в комментариях к посту нападающего "Сочи" Александра Кокорина.

Кокорин, которому в четверг исполнилось 29 лет, опубликовал фото с братом и подписью: "29".

Дзюба в ответ написал "32 года тебе. Не блефуй, хрю", намекая на слухи о том, что Кокорин "переписанный".

"У меня нету седых волос зато", - парировал Александр.

На протяжении нескольких сезонов Дзюба и Кокорин вместе играли за "Зенит".

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