Дзюба поучаствовал во флешмобе в соцсетях

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Дзюба поучаствовал во флешмобе в соцсетях

Форвард "Зенита" Артем Дзюба в инстаграме поучаствовал в популярном флешмобе.

Футболист опубликовал коллаж из 4-х фотографий, на которых он изображен в разных образах, подходящих для определенной соцсети.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)

В этом сезоне футболист участвовал в 18 матчах РПЛ, отметившись 11 голами и 9 ассистами.

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