Дзюба поучаствовал во флешмобе в соцсетях
Форвард "Зенита" Артем Дзюба в инстаграме поучаствовал в популярном флешмобе.
Футболист опубликовал коллаж из 4-х фотографий, на которых он изображен в разных образах, подходящих для определенной соцсети.
В этом сезоне футболист участвовал в 18 матчах РПЛ, отметившись 11 голами и 9 ассистами.
А еще: Дзюба и Кокорин посоревновались в забрасывании бутылки в мусорку| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|19
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|2
|Краснодар
|19
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|3
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|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
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|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
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|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
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|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
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|Сочи
|18
|15