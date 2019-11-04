Дзюба поздравил болельщиков с Днем народного единства

Игрок "Зенита" и сборной России Артем Дзюба в инстаграме поздравил болельщиков с Днем народного единства.

"С Днем народного единства! Дорогие мои, всего вам самого хорошего", - написал футболист.

В этом сезоне Дзюба участвовал в 19 матчах, отметившись 10 голами и 11 ассистами. За сборную России 31-летний форвард забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.

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