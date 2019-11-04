Дзюба поздравил болельщиков с Днем народного единства

Теги зенит санкт-петербургартём дзюба

Дзюба поздравил болельщиков с Днем народного единства

Игрок "Зенита" и сборной России Артем Дзюба в инстаграме поздравил болельщиков с Днем народного единства.

"С Днем народного единства! Дорогие мои, всего вам самого хорошего", - написал футболист.

В этом сезоне Дзюба участвовал в 19 матчах, отметившись 10 голами и 11 ассистами. За сборную России 31-летний форвард забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.

А еще: Вратарь "Зенита" рассказал, как Дзюба бьет пенальти| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Еременко признан болельщиками лучшим игроком "Ростова" по итогам октября

Еременко признан болельщиками лучшим игроком "Ростова" по итогам октября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 15 33
2 Ростов Ростов 15 30
3 Локомотив Москва Локомотив Москва 15 30
4 Краснодар Краснодар 15 29
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 15 27
6 Урал Урал 14 18
7 Спартак Москва Спартак Москва 14 18
8 Уфа Уфа 15 17
9 Крылья Советов Крылья Советов 14 17
10 Рубин Рубин 14 16
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 14 16
12 Оренбург Оренбург 14 15
13 Динамо Москва Динамо Москва 15 15
14 Тамбов Тамбов 15 14
15 Ахмат Ахмат 15 14
16 Сочи Сочи 15 13
Полная таблица

топ-5 тегов