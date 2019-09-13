Дзюба поздравил родителей с годовщиной

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба отметился голом в матче 9-го тура РПЛ с тульским "Арсеналом" (3:1). Забитый мяч 31-летний нападающий посвятил своим родителям, у которых сегодня годовщина.

"Сегодня годовщина, 33 года вместе, меня попросили забить гол. Мама, папа, поздравляю вас, спасибо большое вам. В целом очень рад, что мы победили в таком непростом матче. Команда боевитая, с характером. Выстроились в пять защитников, нам пришлось перестраиваться, играть зеркально. Но самое главное - победа, три очка", - сказал Дзюба.

В этом сезоне футболист забил 5 голов в 9 матчах и сделал 3 ассиста.

Напомним, 17 сентября "Зенит" сыграет в гостях с "Лионом" в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало встречи - 19:55 (мкс).

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