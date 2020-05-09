Дзюба поздравил россиян с Днём Победы

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Дзюба поздравил россиян с Днём Победы

Нападающий "Зенита" и капитан сборной России Артём Дзюба опубликовал в инстаграме поздравление с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

"С Днём Победы! Мирного неба над головой", - написал футболист.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С Днём Победы! Мирного неба над головой

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)

В текущем сезоне на счету Дзюбы 28 матчей в составе "Зенита", 15 забитых голов и 12 ассистов.

Не пропустите: РПЛ и РФС поздравили ветеранов с юбилейным Днём Победы. | http://soccernews.ru
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