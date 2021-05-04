Дзюба поздравил Слуцкого с днём рождения, назвав его "пупсиком"

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Дзюба поздравил Слуцкого с днём рождения, назвав его "пупсиком"

Фото "Чемпионат"

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба опубликовал в сторис своего инстаграма поздравление, адресованное главному тренеру "Рубина" Леониду Слуцкому.

Напомним, что специалист сегодня отмечает своё 50-летие.

"С днём рождения. Вы самый лучший пупсик", - написал Дзюба, прикрепив совместное фото со Слуцким.

Слуцкий возглавляет "Рубин" с декабря 2019 года. В этом сезоне команда идёт на четвёртом месте в РПЛ по итогам 28 туров.

Не пропустите: "Рубин" поздравил Слуцкого с юбилеем. | http://soccernews.ru
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