Дзюба поздравил Слуцкого с днём рождения, назвав его "пупсиком"
Фото "Чемпионат"
Нападающий "Зенита" Артём Дзюба опубликовал в сторис своего инстаграма поздравление, адресованное главному тренеру "Рубина" Леониду Слуцкому.
Напомним, что специалист сегодня отмечает своё 50-летие.
"С днём рождения. Вы самый лучший пупсик", - написал Дзюба, прикрепив совместное фото со Слуцким.
Слуцкий возглавляет "Рубин" с декабря 2019 года. В этом сезоне команда идёт на четвёртом месте в РПЛ по итогам 28 туров.
Не пропустите: "Рубин" поздравил Слуцкого с юбилеем. | http://soccernews.ru
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