Дзюба поздравил "Зенит" с победой в матче с ЦСКА

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Дзюба поздравил "Зенит" с победой в матче с ЦСКА

Форвард "Зенита" Артем Дзюба в инстаграме опубликовал пост после победного матча 23-го тура РПЛ с ЦСКА (4:0).

"С победой! Идем дальше", - написал футболист под видео с голом Малкома.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С победой! Идём дальше

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)

"Зенит" продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Локомотив" на 12 очков. ЦСКА идет пятым.

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