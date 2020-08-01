Дзюба пожаловался на судейство в еврокубковых матчах
Форвард питерского "Зенита" Артём Дзюба признался, что считает предвзятой работу арбитров в матчах Лиги Чемпионов и Лиги Европы с участием российских команд.
"Вот говорят, что нас в России так волшебно судят, и вот вам за это в Лиге Чемпионов. Надо понимать, что в еврокубках нас откровенно недолюбливают судьи. Вся Европа не любит Россию. Это правда, это данность. Любой сомнительный момент будут судить против нас. Я уже даже за то, чтобы в России больше давали бороться", - сказал Дзюба.
Напомним, что в сезоне 2019/20 "Зенит" провалился в ЛЧ, заняв последнее место в группе с "РБ Лейпциг", "Лионом" и "Бенфикой".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22