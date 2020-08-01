Дзюба пожаловался на судейство в еврокубковых матчах

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Дзюба пожаловался на судейство в еврокубковых матчах

Форвард питерского "Зенита" Артём Дзюба признался, что считает предвзятой работу арбитров в матчах Лиги Чемпионов и Лиги Европы с участием российских команд.

"Вот говорят, что нас в России так волшебно судят, и вот вам за это в Лиге Чемпионов. Надо понимать, что в еврокубках нас откровенно недолюбливают судьи. Вся Европа не любит Россию. Это правда, это данность. Любой сомнительный момент будут судить против нас. Я уже даже за то, чтобы в России больше давали бороться", - сказал Дзюба.

Напомним, что в сезоне 2019/20 "Зенит" провалился в ЛЧ, заняв последнее место в группе с "РБ Лейпциг", "Лионом" и "Бенфикой".

Не пропустите: Дзюба высказался о слухах, что "Сочи" и "Оренбург" дарили очки "Зениту". | http://soccernews.ru
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