Дзюба: "Познакомился в Саранске с братом-близнецом"
Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба сфотографировался со своей фанерной копией.
"Познакомился в Саранске с братом-близнецом", - написал Дзюба в своем Instagram.
Напомним, что в Саранске состоится матч отборочного турнира Евро-2020 между сборными России и Сан-Марино. Встреча состоится 8 июня. Начало матча в 19:00 мск.
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|Арсенал Тула
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|30
|41
|10
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|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
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|Уфа
|30
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|Анжи
|30
|21
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