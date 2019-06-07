Дзюба: "Познакомился в Саранске с братом-близнецом"

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба сфотографировался со своей фанерной копией.

"Познакомился в Саранске с братом-близнецом", - написал Дзюба в своем Instagram.

Напомним, что в Саранске состоится матч отборочного турнира Евро-2020 между сборными России и Сан-Марино. Встреча состоится 8 июня. Начало матча в 19:00 мск.