Дзюба: "Познакомился в Саранске с братом-близнецом"

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Дзюба: "Познакомился в Саранске с братом-близнецом"

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба сфотографировался со своей фанерной копией. 

"Познакомился в Саранске с братом-близнецом", - написал Дзюба в своем Instagram.

 
 
 
 
 

Напомним, что в Саранске состоится матч отборочного турнира Евро-2020 между сборными России и Сан-Марино. Встреча состоится 8 июня. Начало матча в 19:00 мск.

 
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