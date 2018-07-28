Дзюба предложил Путину сменить коньки на бутсы

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Дзюба предложил Путину сменить коньки на бутсы

Нападающий сборной России Артем Дзюба на встрече с Владимиром Путиным, предложил президенту заняться футболом.

"Владимир Владимирович, для нас огромная честь - находиться здесь и огромная гордость - играть за страну. Для нас будет приятно, если вы смените хоккейные коньки на футбольные бутсы. Будет просто замечательно" - приводят слова Дзюбы российские СМИ.

Отметим, что Дзюба получил от президента грамоту.

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